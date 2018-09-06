РНБО підтримала розрив договору про дружбу з Росією



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Засідання РНБО

РНБО підтримала пропозицію президента щодо непродовження дії договору на наступні 10 років

Рада національної безпеки та оборони України підтримала ініціативу президента України Петра Порошенка про непродовження Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на 10 років.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в четвер, 6 вересня, повідомляє прес-служба відомства.

«РНБО підтримала пропозицію президента України щодо непродовження дії Договору про дружбу, партнерство і співробітництво з РФ на наступні 10 років», - йдеться уповідомленні.

Нагадаємо, у понеділок президент України Петро Порошенко заявив, що планує до 30 вересня направити до Росії повідомлення про припинення дії договору про дружбу.

Як повідомлялося, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність та суверенітет» одна одної та «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».

Згідно з договором, якщо за 6 місяців до закінчення 10-річного терміну дії документа одна зі сторін не повідомить другій про бажання припинити його дію, він автоматично буде продовжений на наступні 10 років.

Таким чином, дія цього договору автоматично буде продовжена на 10 років із 1 квітня 2019 року, якщо Україна не повідомить Росії про намір його припинити до 30 вересня.

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

30 серпня у МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією.