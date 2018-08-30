У МЗС підготували пакет документів про розрив договору з Росією



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Фото: РБК-Україна

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві

Пакет документів щодо денонсації Україною Договору про співробітництво з Росією вже підготовлений.

Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Ці документи вже підготовлені, весь пакет. Про це можна сказати. Це завжди було нашою позицією, тому ми його опрацювали. В найближчі дні ми внесемо його формально», - сказав він журналістам.

За його словами, Росія порушила «все що можливо» в цьому Договорі, починаючи від Преамбули, а також «всі статті».

Клімкін пообіцяв у п'ятницю оприлюднити пост, в якому роз'яснити усі порушення Росією своїх договірних зобов'язань за останні 4,5 роки.

Як повідомлялося, Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з умовами договору, сторони зобов'язувалися, зокрема «поважати територіальну цілісність та суверенітет» одна одної та «підтверджували непорушність існуючих між ними кордонів».

Згідно з договором, якщо за 6 місяців до закінчення 10-річного терміну дії документа одна зі сторін не повідомить другій про бажання припинити його дію, він автоматично буде продовжений на наступні 10 років.

Таким чином, дія цього договору автоматично буде продовжена на 10 років із 1 квітня 2019 року, якщо Україна не повідомить Росії про намір його припинити до 30 вересня.

28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

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