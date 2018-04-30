Порошенко підписав указ про скасування АТО і початок Операції Об’єднаних сил

АТО на Донбасі закінчено

Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил. Про це сьогодні заявив Глава держави. «Цим указом вводиться в дію рішення Нацбезпеки і оборони України про скасування формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була



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АТО на Донбасі закінчено

Президент України Петро Порошенко підписав указ про скасування Антитерористичної операції і водночас наказ про початок Операції Об’єднаних сил. Про це сьогодні заявив Глава держави.

«Цим указом вводиться в дію рішення Нацбезпеки і оборони України про скасування формату широкомасштабної антитерористичної операції, яка була запроваджена у 2014 році. АТО закінчено», — наголоси він.

Також глава держави підписав наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ про початок операції Об’єднаних Сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, у понеділок, 30 квітня, на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція (АТО), а замість неї розпочинається Операція Об'єднаних сил (ООС). Відповідна зміна формату Антитерористичної операції на Операцію об'єднаних сил прописана в законі про реінтеграцію Донбасу.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що міністерство вже підготувало «органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях» після завершення АТО 30 квітня.

З початком проведення Операції Об'єднаних сил у зонах безпеки та районі бойових дій у Донецькій та Луганській областях діятиме особливий порядок.

Як відомо, президент Петро Порошенко 20 лютого підписав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях». Відповідно до документу, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій.