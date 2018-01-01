Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу 18 січня

Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Про це він повідомив на сторінці у соцмережі Twitter. «Сьогодні, як я і обіцяв, підписую закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості», - написав український президент.



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Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу 18 січня

Президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. Про це він повідомив на сторінці у соцмережі Twitter.

«Сьогодні, як я і обіцяв, підписую закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості», - написав український президент.

Сьогодні, як я і обіцяв, підписую Закон про реінтеграцію Донбасу, який жодною буквою не порушує міжнародних зобов’язань України, включаючи Мінські домовленості pic.twitter.com/ZvCdVKnPtF — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 февраля 2018 г.

Нагадаємо, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу.

Відповідно до документа, Росія визнається державою-агресором, на яку покладається відповідальність за окупацію українських територій. При цьому, під час окупації вона використовувала свої регулярні з’єднання і підрозділи збройних сил.

МЗС РФ заявило, що ухвалення Верховною Радою України закону про реінтеграцію Донбасу можна назвати підготовкою до нової війни.

19 січня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про скасування рішення ВР від 18 січня 2018 року про ухвалення в цілому проекту закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». Авторами законопроекту є народні депутати від Опозиційного блоку Юрій Бойко, Олександр Вілкул і Михайло Папієв. Таким чином голова ВР Андрій Парубій не зміг підписати вказаний закон, поки народні депутати не розглянуть цю постанову.

6 лютого парламент відхилив цей проект.

Також повідомлялося, що у проект закону про реінтеграцію Донбасу включили Крим і дату початку окупації

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