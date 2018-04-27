Операція Об’єднаних сил на Донбасі: оголошено перше рішення

30 квітня офіційно стартує операція Об'єднаних сил на Донбасі замість Антитерористичної операції

У зонах безпеки та районі бойових дій з оголошенням Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України рішення про початок проведення операції об'єднаних сил діятиме особливий порядок. Про це йдеться у повідомленні від командування Об'єднаних сил. «З метою збереження життя та здоров'я осіб, які не залучаються до заходів із



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30 квітня офіційно стартує операція Об'єднаних сил на Донбасі замість Антитерористичної операції

У зонах безпеки та районі бойових дій з оголошенням Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України рішення про початок проведення операції об'єднаних сил діятиме особливий порядок. Про це йдеться у повідомленні від командування Об'єднаних сил.

«З метою збереження життя та здоров'я осіб, які не залучаються до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, недопущення несанкціонованого ввезення (вивезення) до (з) району проведення операції зброї, боєприпасів, вибухових та наркотичних речовин встановлюється особливий порядок, який передбачає надання органам сектору безпеки і оборони, іншим державним органам України, спеціальних повноважень, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях», - йдеться в документі від першого заступника начальника Об'єднаного оперативного штабу Збройних сил України Валерія Залужного.

Умови настання особливого порядку та надання спеціальних повноважень:

загроза застосування засобів ураження, в тому числі ракетних військ та артилерії, реактивних систем залпового вогню та авіації;

загроза здійснення терористичних актів і диверсій;

рух військових колон;

проведення заходів щодо пошуку та знищення диверсійно-розвідувальних сил (груп) противника;

проведення заходів розмінування місцевості та об’єктів;

проведення заходів бойової та оперативної підготовки;

проведення заходів оперативно-розшукової роботи;

виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

перевірка готовності сил і засобів Об’єднаних сил до виконання завдань за призначенням;

забезпечення безпеки переміщення та перебування вищого військово-політичного керівництва держави, представників держав-партнерів.

Як зазначається, українські сили «з метою забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відсічі збройної агресії у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій» мають право (спеціальні повноваження):

застосовувати у разі крайньої необхідності зброю і спеціальні засоби до осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або дії, пов’язані з несанкціонованою спробою проникнення в район здійснення зазначених заходів;

затримувати і доставляти осіб до органів Національної поліції України;

перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів – затримувати їх для встановлення особи;

здійснювати особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об’єктів, відбуксировувати транспортні засоби;

входити (проникати) в житлові та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби для виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

використовувати із службовою метою засоби зв’язку і транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їхньою згодою), підприємствам, установам та організаціям, крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій.

«Зоною безпеки, прилеглою до району бойових дій вважати: Виноградне, Курахове, Очеретине, Розівка, Вовчеярівка, Біла Гора, Новоайдар, Садки, Макарівка, Простяне, вздовж державного кордону, ур. Чернявка, вздовж адміністративного кордону Луганської та Харківської областей, Ольгівка, вздовж адміністративного кордону Донецької та Харківської областей, Знаменівка, вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей, Комишуваха, вздовж адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, Урзуф, вздовж морського узбережжя, Приморське», - йдеться у документі.

«В зоні безпеки, рішенням Командувача Об'єднаних сил, можуть створюватися райони обмеженого та забороненого доступу», - сказано у повідомленні.

«Допуск до району обмеженого доступу осіб, не залучених до заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснюється за рішенням Командувача Об’єднаних сил, командирів оперативно-тактичних угруповань та відповідних командирів (начальників), до повноважень яких входить забезпечення дотримання порядку перебування в районах проведення операції об’єднаних сил та на об’єктах, що перебувають під їх охороною (оперативним управлінням)», - йдеться у документі.

«Допуск до району забороненого доступу здійснюється на підставі встановлених зразків перепусток, за рішенням Командувача об’єднаних сил. Допуск сторонніх осіб до такого району заборонено», - вказано у повідомленні.

«Районом бойових дій вважати район, що охоплений бойовими діями уздовж лінії зіткнення, де підрозділи Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання щодо недопущення прориву противника в глибину території держави», - йдеться у повідомленні.

«Встановити наступні режими перебування в зоні безпеки на території Донецької та Луганської областей, для осіб не залучених до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації:

«Зелений»: Перебування та переміщення осіб не обмежено, за винятком районів забороненого та обмеженого доступу.

«Жовтий»: Перебування та переміщення осіб в зоні безпеки здійснюється за наявності документів, що посвідчують особу, крім того проводиться особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться. Режим встановлюється на рубежах ізоляції та районах обмеженого доступу.

«Червоний»: Перебування осіб тимчасово обмежено (заборонено). Пропуск громадян та посадових осіб здійснюється за наявності встановленої Командувачем Об'єднаних сил (командиром ОТУ) перепустки. Рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях та дорогах обмежено (заборонено). Транспортні засоби та громадяни на окремі ділянки місцевості та об’єкти не допускаються», - повідомляється у документі.

«Відповідні режими можуть тимчасово вводяться в окремих районах, або у всій зоні безпеки рішенням Командувача Об’єднаних сил, - сказано у документі.

У документі також перераховуються підстави для допуску в район проведення операції Об’єднаних сил для осіб, не залучених до відповідних заходів, а також підстави для відмови у доступі до цього району. Також повідомляється про підстави для допуску до району бойових дій («червоний» режим) для осіб не залучених до відповідних заходів.

«Втручання будь-яких осіб незалежно від посади в управління заходами із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях не допускається», - сказано у документі.

Нагадаємо, президент призначив командувачем Об'єднаних сил Сергія Наєва.

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