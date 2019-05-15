Порошенко підписав закон про мову



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Президент Петро Порошенко

Перед підписанням закону глава держави виступив із промовою

Сьогодні, 15 травня, президент Петро Порошенко провів спеціальне засідання, під час якого підписав закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Про це повідомляється у Фейсбуці глави держави.

Перед підписанням закону глава держави виступив із промовою.

«Ми просто дали право українцям слухати українські пісні, дивитися українські фільми, читати українські книги. Бо люди прагнуть це робити. Це модно і драйвово. А не модно – не знати української мови», - заявив президент.

Він також нагадав, що мова – це фундамент, на якому будується нація і держава. «Наголошую, що цей закон аж ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин, які проживають в Україні. Я пишаюся тим, що вдалося без тиску чи примусу зробити за останні 5 років так, щоб це законодавче врегулювання нікого не утискало», - додав президент.

Сьогодні підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 травня 2019 р.

Також на засіданні були присутні спікер Верховної Ради Андрій Парубій, громадський діяч і експерт Тарас Шамайда, відомі митці - український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» Іван Малкович та популярна акторка театру і кіно Ірма Вітовська-Ванца.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.