Порошенко поговорив з Макроном та Меркель про «Північний потік 2»

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Скріншот з відео Зустріч Порошенка, Меркель та Макрона, 10 травня

За словами президента, Україна має зараз ширшу підтримку щодо цього питання

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська сторона занепокоєна будівництвом «Північного потоку 2» і піднімає це питання на переговорах.

Про це Порошенко сказав на брифінгу після зустрічі з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном у Німеччині 10 травня.

«Це складає надзвичайно велику небезпеку не тільки для України, а й геостратегічну та оборонну небезпеку для всієї Європи», - заявив президент.

Він зауважив, що газотранспортна система України це один із способів стримування агресора.

За словами президента, на сьогодні Україна має ширшу підтримку міжнародних партнерів щодо цього питання.

«Ми маємо не дати Росії використати це як елемент гібридної агресії», - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, в Аахені до початку церемонії вручення премії Карла Великого відбулася тристороння зустріч Порошенка, Меркель і Макрона.