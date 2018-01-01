Президент чекає пропозиції про зміни формату АТО від Міноборони та Генштабу

Порошенко не чекає варіанти в найкоротші терміни

Президент України Петро Порошенко чекає пропозицій про зміну формату операції на Донбасі і кандидатуру командувача об'єднаних сил. Про це він заявив під час засідання воєнного кабінету. «Цей закон фіксує наше право на самооборону відповідно до 51 статті Статуту ООН. Впевнений, що провідна роль для відсічі агресії лягає на плечі ЗСУ. Тому



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Порошенко не чекає варіанти в найкоротші терміни

Президент України Петро Порошенко чекає пропозицій про зміну формату операції на Донбасі і кандидатуру командувача об'єднаних сил. Про це він заявив під час засідання воєнного кабінету.

«Цей закон фіксує наше право на самооборону відповідно до 51 статті Статуту ООН. Впевнений, що провідна роль для відсічі агресії лягає на плечі ЗСУ. Тому Степану Тимофійовичу та Віктору Миколайовичу у мене буде доручення, – я в найкоротші терміни очікую відповідних пропозицій щодо зміни формату на виконання цього закону. Прошу підготувати мені кандидатуру командувача об’єднаних сил, представити пропозицію щодо положення про об’єднання в оперативний штаб», – заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.