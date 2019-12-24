Порошенко привітав українців з Різдвом



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Петро Порошенко побажав кожному здоров’я, а Українській державі – успіху, що забезпечить її рух до Європи

П'ятий президент пишається тим, що своїм указом встановив 25 грудня вихідним днем

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем. Петро Порошенко звернувся до українців, які святкують Різдво Христове 25 грудня.

«Я хочу привітати вас сьогодні 24 грудня зі Святвечором. Хочу побажати, щоб ви зібралися в родинному колі, щоб на столі стояли дванадцять пісних страв, смачна кутя. І завтра на Різдво Христове Христос Спаситель подав вам щастя в дім, подав Україні миру», – сказав Петро Порошенко, приймаючи Вифлеємський Вогонь Миру від представників львівського осередку ГО «Скаутство Європи в Україні».

Петро Порошенко зазначив: пишається тим, що своїм указом встановив 25 грудня вихідним днем.

П’ятий президент України також відзначив, що рік тому саме на Різдво 6 січня Православна українська церква отримала Томос про автокефалію.

«Саме на Різдво ми отримали з рук Вселенського патріарха Томос про автокефалію. Нарешті здійснилася тисячолітня мрія українців, щоб мати власну церкву. Цей день став днем отримання нами Томоса, щоб святі родинні традиції України допомагали нам будувати Україну», – сказав Петро Порошенко.

Він побажав кожному здоров’я, а Українській державі – успіху, що забезпечить її рух до Європи.

«Ми боремося не лише за нашу землю, ми боремося не лише за наш європейський вибір. Ми боремося за правду. І ні в якому разі ми не можемо дозволити будь кому оббрехати Україну, бо саме на це розраховують наші вороги. Ми точно переможемо, бо з нами правда, з нами Господь Бог і з нами Україна», – наголосив Петро Порошенко.