Податкова перевірка довела, що продаж «Кузні на Рибальському» відбувся без жодних порушень – адвокат



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Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань розповів про податкову перевірку щодо угоди купівлі-продажу акцій заводу «Кузня на Рибальському»

За словами Голованя, Роман Труба перетворив ДБР в контору з виконання замовлень на політичні репресії

Кримінальні провадження, які за вказівками поплічника Януковича Андрій Портнова проти Петра Порошенка порушувало Державне бюро розслідувань під керівництвом Романа Труби, не містять складу злочину і не мають правових перспектив. А орган, який був покликаний розслідувати резонансні корупційні злочини, натомість витрачає значні державні ресурси на політичні переслідування за замовленням Офісу президента.

Про це сказав адвокат Петра Порошенка Ігор Головань в коментарі журналістам, демонструючи акт податкової перевірки щодо угоди купівлі-продажу акцій Заводу «Кузня на Рибальському».

«Існувало кримінальне провадження стосовно продажу акцій «Заводу «Кузня на Рибальському». Нагадаю, що саме ДБР на своєму сайті повідомляло, що це кримінальне провадження стосується начебто ухилення від сплати податків, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Жодного разу ні керівництво ДБР, ні слідчі ДБР не могли назвати жодного податку, від якого хтось ухилився. Жодного разу вони не назвали сум цих податків.

Сьогодні ми маємо на руках акт – це результати документальної перевірки ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Це саме та юридична особа, яка здійснювала продаж акцій. В цьому акті докладно описана угода з продажу акцій Акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» і встановлена відсутність жодних порушень українського законодавства у цій операції. Немає порушень податкового законодавства, валютного»,- зазначив Головань.

«Тобто ми можемо обґрунтовано і документально стверджувати, що жодного ухилення від сплати податків допущено не було. Відповідно ми бачимо, що ДБР сім місяців, використовуючи величезні ресурси цього державного органу, витрачало виключно для того, щоб створити інформаційні приводи для агентів впливу держави – агресора і намагалося посіяти якийсь сумнів у законності дій п’ятого Президента України.

На сьогодні факт того, що це кримінальне провадження було порушено незаконно, було сфальсифіковано, ми вважаємо доведеним і сподіваємося, що нам вдасться домогтися притягнення до відповідальності заявника у цьому провадженні пана Портнова, керівника ДБР Романа Труби і слідчих, які за незаконними вказівками керівника ДБР здійснювали це розслідування за відсутності події злочину»,- додав адвокат.

«Навіть президент Зеленський був змушений визнати, що ДБР зазнало повного банкрутства і провалу у своїй діяльності і потребує заміни його керівництва. Я б зазначив, що не тільки керівництво потребує заміни… У Романа Труби не знайшлося слідчих, працівників ДБР, які могли б заперечити ті протизаконні дії, які відбувалися.

Ми знаємо про певну кількість кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий Президент Порошенко. Ми неодноразово говорили, що всі ці кримінальні провадження сфальсифіковані, за ними немає жодної події злочину. Потихеньку всі ці кримінальні провадження розсипаються, і ми всі бачимо, що відсутні жодні докази будь-яких правопорушень з боку п’ятого Президента»,- сказав Головань.

За словами Голованя, Роман Труба перетворив ДБР в контору з виконання замовлень на політичні репресії. «Це ми знаємо з опублікованих даних і його фактичних дій, коли він, реєструючи без законних підстав різного роду кримінальні провадження і виключно для проросійських медіа створюючи телевізійну картинку, інформаційні приводи типу обшуків. Насправді, за цим нічого немає, а є лише бажання зашкодити Україні і надати переваги державі- агресору у боротьбі з Україною на міжнародній арені», – зазначив адвокат.