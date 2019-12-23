Адвокат Порошенка: акції «Кузні на Рибальському» продані без порушень податкового законодавства



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Податки на доходи фізичних осіб сплачено вчасно і в повному обсязі

Продаж акцій ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» здійснено у відповідності до закону, всі належні податки сплачено. Кримінальне провадження має бути негайно закрите, а «Труба, Портнов та їхні спільники притягнуті до відповідальності». Про це заявив адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

У своєму блозі на «УП» адвокат повідомив, що Державна податкова служба зробила відповідну перевірку, яка спростовує усі звинувачення ДБР на адресу Порошенка щодо несплати податків під час продажу заводу.

«Поки слідчі ДБР товкли у ступі портновську маячню, Державна податкова служба України провела документальну планову виїзну перевірку про що складено Акт N54/26-15-05-10-02/33549199 від 18.12.2019р», - написав Головань.

«Портнов у своїй наклепницькій заяві не навів жодних фактів. Які податки не сплачено? Скільки не сплачено в гривнях? Що то за злочин, що від нього буцімто отримані доходи, які начебто відмивалися? Відповідей на ці питання у ДБР немає, оскільки провадження порушено за відсутністю події злочину. Саме тому всі ці місяці слідчі ДБР податками навіть не цікавилися, були зайняті виключно незаконним збором та незаконним розповсюдженням конфіденційної інформації, що складає комерційну і банківську таємницю», - зазначив адвокат.

Раніше Главком повідомляв, що люди в масках влаштували обшук у спортклубі «5 елемент», який пов’язують з Порошенком.

Згодом в ДБР повідомили, що обшуки в фітнес-клубі «5 елемент» та ще за «деякими адресами» відбувалися в межах досудового розслідування у двох кримінальних проваджень.

До слова, у «Європейській солідарності» вважають, що обшуки - це елементи шоу, яке влада намагається згодувати українцям замість реальних успіхів.

Наприкінці листопада Київський апеляційний суд зняв арешт із заводу «Кузня на Рибальському». Зазначимо, що у вересні цього року Печерський суд Києва арештував всю нерухомість заводу «Кузня на Рибальському», який раніше належав інвестиційному фонду «Прайм Ессетс Капітал» Петра Порошенка.

Нагадаємо, колишній заступник голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов подав заяву щодо того, що Петро Порошенко через кіпрську компанію начебто «відмив» 300 мільйонів доларів з продажу свого заводу «Кузня на Рибальському» Сергієві Тігіпку і не сплатив із них податки.

У своїй заяві Портнов стверджує, що Тігіпко просто не має таких грошей для купівлі заводу, і тому продаж нібито є фіктивним. Також Порошенку закидають приховування реального власника заводу і фіктивне підприємництво — нібито він після «продажу» залишив контроль над заводом за собою.

25 липня Порошенко вперше прийшов на допит у ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському». Після допиту Порошенка у ДБР на нього намагались напасти.