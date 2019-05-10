Порошенко прийшов на допит у справі про розстріли на Майдані



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Петро Порошенко

Порошенко був викликаний повісткою, як для підписання протоколу, так і у слідчих виникли додаткові питання для допиту у якості свідка

Президент України Петро Порошенко прийшов на повторний допит у справі розстрілів на Майдані.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Так, за його словами, домовленість про допит була ухвалена напередодні.

«Як мені повідомили, вже слідчі допитують. Можливо вже й завершили допитувати президента», — сказав Горбатюк.

Він також нагадав, що, що вперше слідчі допитали Порошенка ще у листопаді 2016 року, проте глава держави не підписав протоколу, зазначивши, що має іншу зустріч і підпише наступного дня.

«Якщо протокол не підписаний, то ми не можемо долучити його до матеріалів кримінальної справи. Не дивлячись на сотні нагадувань, на жаль, з того часу не відбулося жодної зустрічі. Кожен раз ми отримували запевнення, що протокол буде підписано. Три місяці назад я вже особисто включився у цей процес і писав прес-секретарю Святославу Цеголку. Знову всі кажуть «Так», — наголосив Горбатюк.

За словами прокурора, звернутися до ЗМІ це вже був крайній захід, щоб отримати реакцію.

«Порошенко був викликаний повісткою, як для підписання протоколу, так і у слідчих виникли додаткові питання для допиту у якості свідка. Порошенко не з’явився, але це мало свій результат. Відразу через годину після мого виступу, хтось з помічників зв’язався зі слідчим і визначились, що вони домовляться про конкретну зустріч у п’ятницю», – розповів Горбатюк.

Як повідомлялося, Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.

«Про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення ніхто не повідомив», - поінформував начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

Горбатюк заявив, що після припинення президентських повноважень Петра Порошенка приведуть на допит до Генеральної прокуратури силоміць.