Порошенко про обмін полоненими: Сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти



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П'ятий президент України Петро Порошенко Фото: Укрінформ

Петро Порошенко: Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває

Звільнення українців – бранців Кремля – це велика і радісна подія не лише для них самих та їхніх родин, а для кожного українця в усьому світі. Про це написав п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook і підкреслив, що «попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним».

«Вітаю наших з поверненням додому! Цьому щиро радіє вся Україна! Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисяч наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюся тим, що виборене нами ще весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв», - зазначив Порошенко.

Він додав, що «сьогоднішній піднесений настрій не повинен нас розслабляти».

«У нас попереду виснажлива боротьба із запеклим ворогом України, сильним і підступним. Це спільна справа влади і опозиції», - резюмував п'ятий президент України.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.