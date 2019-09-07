У Путіна прокоментували обмін між Україною і РФ



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Дмитро Пєсков Фото ТАСС

Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому, - Пєсков

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбувся.

Про це прес-секретар президента Путіна Пєсков розповів журналістам, повідомляє Інтерфакс.

«Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому. Там Вишинський є. Списки підуть пізніше. Поки в цілому оцінка така», – сказав Пєсков.

У свою чергу уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова назвала непростою роботу з досягнення домовленостей в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною. Про це вона розповіла в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

«За цим днем величезна трирічна праця великої кількості людей. Після того, як відбулася розмова між президентами України і Росії 11 липня, вперше ми відчули конструктив, і взаємний діалог став набувати чітких обрисів.

У більшості тих, хто приземлився сьогодні в Росії і Україні не було паспортів з різних причин. Була плутанина, і довелося виконати велику роботу, щоб запросити відповідні документи і визначити юридичний статус цих людей.

Я дуже сподіваюся, що це – початок великої гуманітарної широкомасштабної місії, яка створена двома президентами», – зауважила Москалькова.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

У «Борисполі» українців зустрічають Президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.