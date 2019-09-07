  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Обмін полоненими

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Обмін полоненими

    У Путіна прокоментували обмін між Україною і РФ

    • Розсилка
    Дмитро Пєсков - У Путіна прокоментували обмін між Україною і РФ
    Дмитро Пєсков
    Фото ТАСС

    Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому, - Пєсков

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що обмін утримуваними особами між Росією і Україною відбувся.

    Про це прес-секретар президента Путіна Пєсков розповів журналістам, повідомляє Інтерфакс

    Читайте також

    «Так, обмін відбувся. Ми вітаємо і раді, що російські громадяни повернулися додому. Там Вишинський є. Списки підуть пізніше. Поки в цілому оцінка така», – сказав Пєсков.

    У свою чергу уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова назвала непростою роботу з досягнення домовленостей в питанні обміну утримуваними особами між Росією і Україною. Про це вона розповіла в інтерв’ю телеканалу «Росія 24».

    «За цим днем величезна трирічна праця великої кількості людей. Після того, як відбулася розмова між президентами України і Росії 11 липня, вперше ми відчули конструктив, і взаємний діалог став набувати чітких обрисів.

    У більшості тих, хто приземлився сьогодні в Росії і Україні не було паспортів з різних причин. Була плутанина, і довелося виконати велику роботу, щоб запросити відповідні документи і визначити юридичний статус цих людей.

    Я дуже сподіваюся, що це – початок великої гуманітарної широкомасштабної місії, яка створена двома президентами», – зауважила Москалькова.

    Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.

    У «Борисполі» українців зустрічають Президент Володимир Зеленський, родичі звільнених, багато журналістів.

    Читайте також
    Росія обмін полоненими Володимир Зеленський Тетяна Москалькова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ