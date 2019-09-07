Зеленський розповів про те, як домовився з Путіним про обмін



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Омбудсмен Людмила Денісова і президент Володимир Зеленський зустріли у Борисполі 35 бранців Кремля

«Все було в секреті, бо не всі хотіли повернення в’язнів»

Глава держави, зустрічаючи бранців Кремля у столичному аеропорті розповів про те, як відбувалося звільнення. Він розповів, що на початку серпня відбулася телефонна розмова із президентом РФ Володимиром Путіним.

«Ми зробили все, що пообіцяли, не змінювали по ходу наші домовленості. Від України робочою групою керував Андрій Єрмак (помічник президента)», - повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на першому етапі домовленості були про те, що слід звільнити українських моряків. «Але потім говорили про інший формат. Це була ініціатива України», - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, чому була затримка із звільненнями, глава держави послався на роботу правоохоронних органів двох країн. «Деякі люди не хотіли цього обміну», - сказав він, проте відмовився розповідати про подробиці. «Все було в секреті, бо не всі хотіли повернення в’язнів», - коротко сказав президент.

Операція з обміну розпочалася близько 8:40 ранку, коли декілька автобусів виїхали з території слідчого ізолятора «Лефортово» в Москві з супроводом автомобілів ФСБ і ДПС Росії. В цей же час в’язнів, яких до останнього часу утримувала Україна, привезли до аеропорту «Бориспіль». На територію аеропорту також заїхали автомобілі з дипломатичними російськими номерами.

О 10:30 російський літак Ту-204 з реєстраційним номером RA-64058 приземлився у «Борисполі» порожнім. Так само порожнім до аеропорту «Внуково» у Москві прибув український літак АН-148 з реєстраційним номером UR-UKR. Виявилося, що літаки були порожніми.

Пізніше родичі бранців Кремля почали збиратися в офісі омбудсмена у Києві. А через деякий час вони, у супроводі омбудсмена Людмили Денісової, приїхали до аеропорту «Бориспіль».

Потім стало відомо, що літаки одночасно вилетіли із Москви і Києва.

Адвокат Марк Фейгін повідомив, що Росія має відпустити 35 бранців Кремля, серед яких Олег Сенцов. Адвокат Микола Полозов також повідомив, що серед тих, кого буде звільнено і два співробітника СБУ, яких Росія раніше не хотіла відпускати. Натомість Україна погодилася передати Росії Володимира Цемаха, якого називають ключовим фігурантом справи щодо збитого Boeing MH17.

Впродовж тижня ЗМІ називали 7 вересня датою ймовірного початку процесу обміну полоненими між Україною та РФ. Повідомлялося також, що президент Володимир Зеленський нібито помилував 12 ув’язнених, яких Україна включила до обмінних списків із Росією.

3 вересня Артемівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним танкіста батальйону «Август» організації «ЛНР», громадянина Росії Руслана Гаджиєва, звинуваченого у веденні агресивної війни за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України), участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України), незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України) і терористичному акті (ч. 3 ст. 258 КК України). Суд призначив бойовику 15 років в’язниці з конфіскацією майна.

Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими.

Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

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