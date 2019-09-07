Зеленський: Звільнені українці з близькими поїдуть до «Феофанії»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ

Влада вирішуватиме питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, грошової допомоги звільненим українцям

Звільнених українців разом з їхніми близькими з міжнародного аеропорту «Бориспіль» повезуть до клінічної лікарні «Феофанія».

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу в аеропорті «Бориспіль» після зустрічі звільнених українців, повідомляє Укрінформ.

«Що стосується хлопців, то зараз вони зі своїми близькими поїдуть до Феофанії», – сказав Зеленський.

Він додав, що влада вирішуватиме питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, грошової допомоги звільненим українцям.

Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Оприлюднено список українців, звільнених з російських в’язниць.