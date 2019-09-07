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    Обмін полоненими

    Зеленський: Звільнені українці з близькими поїдуть до «Феофанії»

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    Зеленський: Звільнені українці з близькими поїдуть до «Феофанії»
    Фото Укрінформ

    Влада вирішуватиме питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, грошової допомоги звільненим українцям

    Звільнених українців разом з їхніми близькими з міжнародного аеропорту «Бориспіль» повезуть до клінічної лікарні «Феофанія».

    Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу в аеропорті «Бориспіль» після зустрічі звільнених українців, повідомляє Укрінформ.

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    «Що стосується хлопців, то зараз вони зі своїми близькими поїдуть до Феофанії», – сказав Зеленський.

    Він додав, що влада вирішуватиме питання з приводу квартир, житлових питань, ліків, грошової допомоги звільненим українцям.

    Як повідомлялося, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

    Оприлюднено список українців, звільнених з російських в’язниць.

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