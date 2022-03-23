Порошенко пропонує дозволити народним депутатам суміщати мандат зі службою в ЗСУ

Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни подалі від столиці

Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни подалі від столиці

Парламент має працювати в режимі 24/7

Петро Порошенко повідомив, що ініціює зміни до закону «Про статус народного депутата», який дозволить суміщати мандат нардепа зі службою у ЗСУ, добровольчих підрозділах або територіальній обороні. Про це він сказав на брифінгу.

«Ми беремо активну участь в організації територіальної оборони Києва, в допомозі ЗСУ, і ця допомога йде і через бронежилети, і через шоломи, і через передачу автомобілів, броньованої техніки, стрілецької зброї – всього, що ми можемо закупити. Наша команда сьогодні несе бойове чергування, кожен в складі своєї роти, на своїх ділянках відповідальності, де робимо всій внесок в оборону Києва», – повідомив Петро Порошенко. Він зауважив, що законодавчо право народних депутатів брати участь у підрозділах ЗСУ чи теробороні не закріплене.

«Ми пропонуємо внести зміни у закон «Про статус народного депутата» і прибрати певні неузгодження про несумісність. Дозволити добровільно кожному народному депутату стати до лав Збройних сил, територіальної оборони або добровольчих підрозділів територіальних громад, забезпечити виконання свого обов’язку і прибрати будь-які перешкоди. Це позиція добровільна, але ця можливість депутатам має бути надана», – наголошує Порошенко.

«На погоджувальній раді, мені здається, що ця позиція була підтримана. Дуже сподіваюся, що ми не будемо затягувати», – наголошує Порошенко.

Петро Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни подалі від столиці.

«Це стосується в тому числі і тих народних депутатів, які не прийняли рішення взяти добровільно участь у відповідних військових підрозділах, але в них є основна робота. Парламент має працювати в режимі 24/7. І народні депутати постійно мають бути не в західних регіонах України, приїжджаючи поїздами сюди по 150 чи 110 депутатів, а вони мають бути в Києві. У будь-який час Верховна Рада має швидко, протягом години зібратися, прийняти рішення для забезпечення діяльності Ставки Верховного Головнокомандувача, Уряду України», – наголошує Порошенко.

«Тому ми пропонуємо, щоб ті народні депутати, які не бажають перебувати в Києві, а це є дезертирство – то якщо протягом 5 днів без поважних причин ти відсутній у Києві, щоб була можливість ініціювати складання мандату. Думаю, що це правило має бути розповсюджене і для членів Уряду, і для членів Національного банку, і для керівництва державних корпорацій, спостережних рад. Я дуже сподіваюся, що ця позиція може бути підтримана», – наголошує Петро Порошенко.