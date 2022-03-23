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    Події в Україні

    Російська журналістка The Insider загинула під обстрілом у Києві

    Разом з журналісткою загинув ще один цивільний - Російська журналістка The Insider загинула під обстрілом у Києві
    Разом з журналісткою загинув ще один цивільний
    фото: Сергій Томіленко/Facebook

    Бауліна за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва

    Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві. Про це повідомляє The Insider, а також голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook.

    Як повідомляє видання, Бауліна за редакційним завданням знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району Києва та потрапила під новий ракетний обстріл.

    Разом з нею загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

    Раніше Бауліна працювала у структурах політика Олексія Навального – на ютуб-каналі «Навальний LIVE» та у Фонді боротьби з корупцією. Після заборони ФБК та визнання його екстремістською організацією в Росії у червні 2021 року, вона виїхала з країни.

    Як кореспондента Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

    The Insider – інтернет-видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях, фактчекінгу та політичній аналітиці. Редакція видання розташовується в Ризі (Латвія).

    Нагадаємо, в зоні бойових дій під Києвом зник український фотожурналіст. До слова, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times, громадянина США Брента Рено (Brent Renaud). Пораненому журналісту надають допомогу в лікарні «Охматдит», загрози його життю немає. Також стало відомо, що Росіяни вбили ще двох журналістів в Україні.

    Теги: росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    Російська журналістка The Insider загинула під обстрілом у Києві