90% українців вважають, що компенсувати збитки внаслідок війни повинна Росія

Більше половини громадян нашої держави готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни

Соціологічна група «Рейтинг» в рамках проєкту «Україна в умовах війни» 19 березня провела комплексне опитування, метою якого було дослідити, яким чином війна змінила звичне життя наших громадян.

Як випливає з результатів дослідження, більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни – 51% вважає, що вистачить 5 років, 13% - до року. Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто. Молодь зазвичай більш оптимістично налаштована. На заході, на відміну від сходу війна не нанесла суттєвих руйнувань та дозволила більшою мірою зберегти звичне життя і теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, живуть надією, що з їх домом все буде добре.

скрнішот результатів дослідження

При цьому українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни – 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво. 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади. Плани про відбудову України об’єднують українців, більшість займає консолідовану, проактивну позицію та вказує на колективну відповідальність. Більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років та ті, хто покинули своє місто.

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія.

Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% – міжнародні організації, 12% – США і лише 10% – Україна.

Участь в опитуванні брало населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 3,1%.

Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.