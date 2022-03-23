Європейський інвестиційний банк виплатив Україні ще 200 млн євро допомоги

Банк вже надав Україні майже 630 млн євро підтримки

Європейський інвестиційний банк цього тижня здійснив ще два платежі Україні по 100 млн євро. Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

«Із цими двома виплатами ми надали 629 млн євро із нашого початкового пакета підтримки у розмірі 668 млн євро, і це ще не все. Ці кошти допоможуть покрити невідкладні фінансові потреби перед лицем російської агресії», - зазначив банк.

Як повідомлялося, 4 березня рада директорів ЄІБ на позачерговому засіданні затвердила екстрений пакет солідарності для України у розмірі 2 млрд євро включно з наданням 668 млн євро у вигляді негайної підтримки ліквідності українській владі. У рамках цього пакета банк також прискорює виділення додаткових зобов'язань у розмірі 1,3 млрд євро, взятих на інфраструктурні проєкти.

Паралельно з цим банк розробляє багатомільярдний пакет для країн Східного та Південного сусідства ЄС, регіону розширення ЄС та Центральної Азії, щоб пом'якшити наслідки кризи біженців та допомогти впоратися із соціальними та економічними наслідками, спричиненими війною.

Європейський інвестиційний банк є інститутом довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу.

Нагадаємо, чиновники Євросоюзу обговорюють можливість використання активів російських мільярдерів, які потрапили під санкції, для фінансування зусиль України з відновлення після війни.

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Джерело: Інтерфакс-Україна