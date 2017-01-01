Порошенко протягом тижня внесе у Раду законопроект про антикорупційний суд

8 грудня минає місяць, як президент звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко заявив, що самостійно підготовить і внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати. Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter. [READ_MORE] «3автра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України



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Петро Порошенко у Верховній Раді

8 грудня минає місяць, як президент звернувся до Верховної Ради з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду

Президент України Петро Порошенко заявив, що самостійно підготовить і внесе законопроект про Вищий антикорупційний суд, якщо до початку наступного тижня цього не зроблять народні депутати. Про це президент написав на своїй сторінці в Twitter.

«3автра вже місяць, як я звернувся до Верховної Ради України з пропозицією щодо прискорення процесу створення Вищого антикорупційного суду», — підкреслив президент.

За його словами, відповідний термін пояснюється бажанням створити максимально сприятливі умови для ухвалення відповідного закону. Він наголосив, що проект закону «на стадії написання мав би бути узгоджений між різними політичними силами».

«Моя пропозиція все ще в силі. Однак якщо до початку наступного тижня я не побачу прогресу, протягом семи-десяти днів самостійно підготую та внесу відповідний законопроект. Прошу народних депутатів зняти з порядку денного старий законопроект «Про антикорупційні суди», як це рекомендувала Венеціанська комісія, і розчистити простір для нового проекту», — наголосив Порошенко.