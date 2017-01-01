Колишній Генпрокурор вважає, що Антикорупційний суд в Україні поза Конституцією

Ярема зазначив, що не у всіх нових демократіях антикорупційний суд працює успішно

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому він не є прибічником створення антикорупційного суду. [READ_MORE] «Це питання правове, а не політичне, - зазначив він. - Те, що це питання піднімають на мітингах (Майданом я це назвати не можу) під Верховною Радою - неправильно. По-перше,



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Віталій Ярема

Ярема зазначив, що не у всіх нових демократіях антикорупційний суд працює успішно

Екс-генпрокурор України Віталій Ярема в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому він не є прибічником створення антикорупційного суду.

«Це питання правове, а не політичне, - зазначив він. - Те, що це питання піднімають на мітингах (Майданом я це назвати не можу) під Верховною Радою - неправильно. По-перше, депутати не повинні голосувати під тиском. А по-друге, антикорупційний суд - це особливий суд, який згідно ст.125 Конституції України заборонений. В Україні всі суди повинні бути антикорупційними».

Крім того, зазначив Ярема, не у всіх нових демократіях антикорупційний суд все-таки успішно працює.

«Ми маємо досвід антикорупційних судів, наприклад, в Румунії, де ефективність цього суду дуже низька. Чому? Тому що є політична воля і політичне рішення, що всі суди незалежні. Наших суддів сьогодні поставили в певні умови. Зробіть так, щоб всі суди були незалежні, і не потрібні нам тоді ніякі антикорупційні суди», - вважає колишній генпрокурор.

Також, деякі політики висловлюють побоювання, що антикорупційний суд може перетворитися в таку собі «трійку». На думку Яреми «це буде політична розправа». «Особливо зараз, коли правоохоронні органи знаходяться під політичним впливом», - підкреслив він.

«Під розправу можуть потрапити невинні люди. І людина, яка хоче цієї розправи сама може під неї потрапити. Або його родичі. Так, коли ти знаходишся при владі, коли ти контролюєш цього суддю, є відчуття, що тебе це не торкнеться. Але так буде не завжди», - резюмував Ярема.