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    Порошенко розповів, про що його питали в ДБР

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    П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко 13 вересня був на допиті у ДБР&nbsp; - Порошенко розповів, про що його питали в ДБР
    П’ятий президент України Петро Порошенко 13 вересня був на допиті у ДБР 

    Експрезидента питали про моряків та у справі Приватбанку

    П’ятий президент України Петро Порошенко розповів, про що він сьогодні свідчив у Держаному бюро розслідуванні. Детективів цікавила ренаціоналізація Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

    Про це Порошенка повідомив журналістам після допиту.

    «Ми стовідсотково праві. Закон точно на нашому боці. Націоналізація (Приватбанку – ред.) була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей, але чомусь ДБР і інші державні органи цим займатися не хочуть», - наголосив Порошенко.

    Він додав, що питали також й щодо обставин проведення наради в Адміністрації президента, коли обговорювали ризики і загрози, які з’явилися для країни у зв’язку з прийняттям сумнозвісного рішення Окружним судом про ренаціоналізацію, або скасування націоналізації Приватбанку.

    «Крім того задавали запитання по моряках, по справі Керченської протоки. І їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України в праві користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де військово-морські сили несуть берегову оборону і саме в наслідок рутинної ротації була проведена операція, коли проти них була здійснена агресія з боку збройних сил Російської Федерації», - заявив п’ятий президент.

    «Державне бюро розслідування проводить розслідування в частині правомірності, а чи правильно, чи має право Україна захищати своє Азовське море, чи має право Україна захищати свій водний простір…», - наголосив Порошенко і додав, що в ДБР передали його письмові покази щодо цих питань.

    Раніше повідомлялося, що Порошенко прийшов 13 вересня на 10 ранку на допит в Державне бюро розслідувань.  Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

    Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами директора ДБР Романа Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР. Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

    Як повідомлялося, 10 вересня адвокат Порошенка пояснив, чому п'ятий президент не прийшов в ДБР.


     

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