Адвокат Порошенка пояснив, чому той не прийшов в ДБР



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Адвокат Ігор Головань представляє інтереси Петра Порошенка

Порошенка періодично викликають у ДБР як свідка

Адвокат Ігор Головань пояснив, чому сьогодні п’ятого президента Петра Порошенка не побачили на допиті в Державному бюро розслідувань.

«ДБР чомусь не враховує календаря пленарних засідань Верховної Ради... вони мають розуміти, що робота парламенту - це поважна причина неявки на допит», - заявив адвокат журналістам.

Головань також зазначив, що приніс письмові свідчення Порошенка, але не уточнив щодо якого провадження: «Сьогодні ми подали власноручні свідчення Петра Олексійовича Порошенка в тому провадженні, в якому його викликали». Водночас Головань звернув увагу на те, що ці свідчення було оприлюднено в ЗМІ. Переглянувши їх, можна переконатися, що «за цими провадженнями нічого немає».

Також у своєму блозі Головань написав, що Порошенка періодично викликають у ДБР як свідка. А відповідно до закону, свідок – фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.



«Оскільки абсолютно всі провадження, які Роман Труба чомусь пов'язує з іменем Петра Пророшенка, порушені за відсутності події правопорушення, на основі вигадок та брехні агентів впливу держави-агресора, там немає обставин, що підлягають доказуванню. Просто нема про що говорити», - підкреслив захисник.

Він також упевнений, що Петра Порошенка викликають не заради показань, а «виключно заради ганебних провокацій, що кожного разу проросійські угруповування організують на вулиці Петлюри перед входом до ДБР».



Адвокат також опублікував показання Петра Порошенка в одному з проваджень:



«До Державного бюро розслідувань



01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 15.



Слідчим третього слідчого відділу Першого управління



організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань



О.Роженку і О.Гульченку



Власноручні показання



свідка Порошенка Петра Олексійовича у провадженні N62019000000000753



Відповідно до тексту повістки N01-13046 від 09.08.2019р. слідство вважає за необхідне допитати мене у якості свідка у кримінальному провадженні N62019000000000753, зареєстрованому «за фактом можливого захоплення державної влади» та невиконання рішення суду при проведенні Конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя та призначення членів Вищої ради правосуддя, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 КК України.



Відповідно до статті 66 Кримінального процесуального кодексу України, свідок має право знати, у зв'язку з чим і в якому кримінальному провадженні від допитується.



Частина ч.3 ст.109 КК України передбачає кримінальну відповідальність за дії, передбачені частиною другою цієї ж статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації. Відповідно, ч.2 ст.109 КК України передбачає кримінальну відповідальність за публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.



Частина ч.3 ст.382 КК України передбачає кримінальну відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню».



15 серпня 2019 року адвокат Головань І.В. звернувся до слідчих з письмовою Заявою про реалізацію прав свідка у провадженні N62019000000000753 N19-245-0812.



У заяві містилися вимоги роз'яснити:



- стосовно яких саме публічних закликів або розповсюдження яких саме матеріалів із закликами здійснюється досудове розслідування;



- чи здійснюється досудове розслідування здійснюється стосовно невиконання судового рішення чи перешкоджання у виконанні;



- про яке саме судове рішення йдеться, хто на думку слідства вчинив невиконання (перешкоджання виконанню?) коли і яким способом.



Для забезпечення передбаченої законом можливості користуватися під час допиту нотатками і документами, адвокат Головань І.В. від мого імені та в моїх інтересах вимагав надати перелік питань, що цікавлять слідство.



На порушення моїх законних прав слідчі до цього часу не надали роз'яснень у зв'язку з чим бажають мене допитати, не повідомили про питання, що їх цікавлять.



В умовах грубого порушення моїх прав з боку слідчих, надаю наступні власноручні показання.



Стосовно кримінального провадження заявляю, що воно було розпочато за умови відсутності події кримінальних правопорушень.



Правові підстави для негайного закриття кримінального провадження детально наведено в заявах мого адвоката Ігоря Голованя, поданих слідчому та прокурору.



Однак, всупереч Закону замість закриття кримінального провадження слідством продовжується здійснення незаконного досудового розслідування у кримінальному провадженні.



Констатую, що мною не було вчинено жодного порушення законодавства України.



Об'єктивно не володію інформацією про неіснуючі та вигадані заявником злочини.



Вигадані заявником звинувачення є абсурдними, оскільки неможливо звинуватити Президента в узурпації повноважень, які, за Конституцією, належать йому самому.



Призначення членів Вищої ради правосуддя є конституційним правом і обов'язком Президента України.



30 квітня 2019 року завершувався строк повноважень призначених за квотою Президента України членів ВРП. 11 березня 2019 року мною було підписано Указ стосовно питань проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.



Конкурсна комісія відібрала чотирьох осіб: Ісакова, Василенка, Красовського та Сасевича.



08 травня 2019 року для забезпечення виконання конституційного обов'язку щодо призначення членів Вищої ради правосуддя було видано Указ про внесення змін до Указу від 11 березня 2019р. Указ надійшов на підпис через приймальню, хто був фактичним виконавцем – мені невідомо.



13 травня 2019 року, реалізуючи свої конституційні повноваження та виконуючи конституційний обов'язок як Президент України, з визначених конкурсною комісією осіб я призначив Ісакова та Василенка членами Вищої ради правосуддя. Ісаков та Василенко склали присягу в моїй присутності.



Наголошую, що п. 1 ч. 3 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства прямо забороняє забезпечувати позов шляхом, зокрема, зупинення актів Президента та встановлення для нього заборони або обов'язку вчиняти певні дії. Тому не існувало і не могло існувати жодного судового рішення, що будь-яким чином могло б обмежити право Президента України призначати членів Вищої ради правосуддя.



Стосовно призначення членів Вищої ради правосуддя більше не маю що пояснити».

Нагадаємо, що Петро Порошенко не з’явився 6 вересня на допит до Державного бюро розслідувань через неправильно оформлену повістку.

Як повідомлялося, раніше виклик Порошенка на допит планувався на 3 вересня, проте п'ятий президент не прийшов для проведення слідчих дій, замість нього до ДБР прийшов його адвокат Ігор Головань.

Журналістам адвокат повідомив, що подав до ДБР заяву, що Порошенко не має можливості прийти до бюро через роботу в парламенті.

Як відомо, Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.







