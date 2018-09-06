Порошенко розповів, які невідкладні питання розглянуть на закритому засіданні РНБО



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Президент доручив уряду прискорити розробку морської доктрини з урахуванням поточної ситуації в Азовському морі

Рада національної безпеки і оборони України в таємному режимі обговорить невідкладні заходи захисту українських інтересів в акваторії Азовського моря.

Про це на засіданні РНБО 6 вересня заявив президент Петро Порошенко.

«Ми розглянемо в таємному режимі питання про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів в акваторії Азовського моря», - сказав глава держави.

Порошенко повідомив, що вже запропоновано відповідні ініціативи і узгоджена необхідна координація дій.

За його словами, на закритому засіданні розглянуть кроки і щодо посилення забезпечення Військово-морських сил України. «Ми це розглянемо в закритій частині щодо безпеки Азова. Встановити і новітнє озброєння, і новітні плавзасоби, і інші речі», - заявив президент.

Також він доручив уряду прискорити розробку морської доктрини з урахуванням поточної ситуації в Азовському морі, а МЗС і Мін’юсту розробити методологію юридичного захисту національних інтересів щодо блокування Азовського моря, блокування портів і компенсації відповідних збитків України.

Як відомо, останнім часом Росія затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники повідомили, що росіяни «почали жорстку політику затримання і огляду суден» у Керченській протоці.

Джерело: Українська правда