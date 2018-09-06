  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко розповів, які невідкладні питання розглянуть на закритому засіданні РНБО

    • Розсилка
    Порошенко розповів, які невідкладні питання розглянуть на закритому засіданні РНБО

    Президент доручив уряду прискорити розробку морської доктрини з урахуванням поточної ситуації в Азовському морі

    Рада національної безпеки і оборони України в таємному режимі обговорить невідкладні заходи захисту українських інтересів в акваторії Азовського моря.

    Про це на засіданні РНБО 6 вересня заявив президент Петро Порошенко.

    «Ми розглянемо в таємному режимі питання про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів в акваторії Азовського моря», - сказав глава держави.

    Порошенко повідомив, що вже запропоновано відповідні ініціативи і узгоджена необхідна координація дій.

    За його словами, на закритому засіданні розглянуть кроки і щодо посилення забезпечення Військово-морських сил України. «Ми це розглянемо в закритій частині щодо безпеки Азова. Встановити і новітнє озброєння, і новітні плавзасоби, і інші речі», - заявив президент.

    Також він доручив уряду прискорити розробку морської доктрини з урахуванням поточної ситуації в Азовському морі, а МЗС і Мін’юсту розробити методологію юридичного захисту національних інтересів щодо блокування Азовського моря, блокування портів і компенсації відповідних збитків України.

    Як відомо, останнім часом Росія затримує іноземні судна, які йдуть в українські порти на Азовському морі, фактично блокуючи цей канал торгівлі. Українські прикордонники повідомили, що росіяни «почали жорстку політику затримання і огляду суден» у Керченській протоці.

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Петро Порошенко МЗС Росія ЗСУ РНБО Міністерство юстиції Азовське море Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ