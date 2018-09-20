Порошенко сьогодні у Раді виступить із щорічним посланням



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Петро Порошенко 20 вересня виступить у парламенті

Щорічне послання Глави держави визначено першим питанням порядку денного

Президент України у четвер, 20 вересня, виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням щодо внутрішнього і зовнішнього становища України.

Його виступ передбачено порядок денним пленарного засідання, що опублікований на сайті парламенту.

Щорічне послання Глави держави визначено першим питанням порядку денного.

Відразу після цього Рада планує розглянути законопроект №9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», який Президент 3 вересня вніс до парламенту.

18 вересня Комітет з питань правової політики та правосуддя, який визначено основним у підготовці законопроекту, рекомендував ВР включити його до порядку денного сесії та направити до Конституційного Суду для отримання висновку. Водночас 19 вересня комітет у закордонних справах не повністю підтримав потенційний закон, рекомендувавши створити тимчасову спеціальну комісію для доопрацювання документа перед направленням до КС.

Також депутати планують включити до порядку денного і направити до Конституційного Суду законопроект №6236 «Про внесення змін до статті 41 Конституції України щодо реалізації прав українських громадян на землю, збереження власності на сільськогосподарські землі в руках громадян України та сталого розвитку села на основі фермерських господарств».

Включення до порядку денного та направлення на висновок КС потребують ще два законопроекти – №8329 і №8380 про внесення змін до статті 133 Конституції щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей на Січеславську та Кропивницьку відповідно.

Окрім того, до порядку денного пропонується включити проекти постанов щодо подальшої роботи над законопроектами №6773 і №7203, які передбачають внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності. У червні Конституційний Суд визнав обидва проекти такими, що не суперечать статтям 157 і 158 Основного закону. Раніше голова ВР Андрій Парубій прогнозував, що друге голосування стосовного цього рішення можливе на початку листопада 2018 року.

У четвер Рада збирається звільнити з посади 13 із 15-ти членів Центральної виборчої комісії, термін повноваження яких минув, і призначити 14 нових, подання на яких президент вніс до парламенту на початку лютого. Напередодні голова ВР Андрій Парубій у залі пленарних засідань підписав закон №9090 щодо збільшення чисельності ЦВК з 15 до 17 осіб і направив його на підпис президенту Петру Порошенку. На переконання спікера, розширення кількісного складу Центрвиборчкому є шляхом до розв'язання проблеми щодо оновлення державного органу.

Наступним питанням, згідно з порядком денним, визначено призначення на посаду суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.

ВР також включила до порядку денного та прийме рішення щодо законопроекту №9026, ініційованого першим віце-спікером Іриною Геращенко. Цей проект стосується внесення зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» і передбачає розблокування виплати соціальної допомоги сім’ям політв’язнів Кремля.

Пленарного четверга Рада має намір розглянути у другому читанні і законопроект №6518 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів» і проект закону №8528 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання відпусток працівників театрів» (перше читання).