Порошенко: ми не допустимо пролиття крові після отримання Томосу



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент наголосив, що після отримання Томосу Україна не допустить жодних провокацій, в які б ряси, і в які б одежі не одягалися провокатори

Початком діалогу про створення Української Помісної Православної Церкви та надання Томосу про автокефалію стала зустріч президента Петра Порошенка зі Вселенським Патріархом Варфоломієм після Великодня цього року. Глава держави також зазначив, що загалом працює над цим питанням вже три роки.

Про це Порошенко розповів в інтерв’ю телеканалу «Перший Західний» під час робочої поїздки на Львівщину, інформує прес-служба глави держави.

«Розпочалася робота над Томосом з моєї першої зустрічі з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом. Мої радники і мої помічники буквально з перших тижнів, незважаючи на дуже важку ситуацію в Україні, на дуже важку ситуацію на фронті (почали цю роботу – ред.). Я вірив, я почав працювати над стратегією отримання незалежності Української Помісної Православної Церкви. Над створенням незалежної Церкви», - сказав Порошенко.

«Коли навіть у квітні місяці цього року, після відвідання мною у Великий понеділок, одразу ж після Великодня, Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, було домовлено, що якщо будуть виконані декілька передумов, а саме: якщо звернення Президента підтримає Верховна Рада. Це позиція світської влади і я дуже дякую кожному депутату, кожному, хто проголосував, за підтримку звернення президента», - додав він.

Глава держави наголосив, що і після отримання Томосу Україна не допустить жодних провокацій, в які б ряси, і в які б одежі не одягалися провокатори. У нас буде збережено свободу віри. Кожен буде ходити своєю дорогою до Бога. І ми не допустимо і не маємо допустити пролиття жодної краплі крові, бо лише вірою і молитвою буде створено і буде існувати Українська Помісна Православна Церква, наголосив президент.

Він також нагадав, що було і звернення до українських ієрархів. «І за 27 років нашої незалежності жодного разу не було випадку, коли під одним документом стояли підписи всіх ієрархів, крім частини московського патріархату. І вже з квітня місяця вони ведуть абсолютно проукраїнську роботу по допомозі у створенні української Церкви», - наголосив глава держави.

Петро Порошенко також зазначив, що Вселенський Патріарх призначив екзархів Патріархії, «які розпочали вже роботу на фінішній прямій по наданню Україні Томосу».

Президент вкотре наголосив – українська церква має бути відділена від держави. Тим більше, від держави іноземної.

«І не буде українська церква керуватися Москвою – столицею країни-агресора. Ми цього не допустимо».

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви (РПЦ) зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат.

Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

Цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату.

Як заявив протодиякон Російської православної церкви Андрій Кураєв, після рішення Синоду Російської православної церкви припинити участь РПЦ у структурах Константинопольського патріархату, нова українська церква здобуде зв'язок зі світовим православ'ям, а Московський патріархат опиниться у глухому куті.