Порошенко: радіостанції перевиконують квоти на україномовні пісні



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Для дослідження виконання квот радіостанціями був проведений моніторинг

Загальнонаціональні радіостанції в поточному році перевиконують встановлені квоти на україномовні пісні на 24%.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час візиту до Львова.

За словами президента, для дослідження виконання квот радіостанціями був проведений моніторинг.

«За даними моніторингу, цьогоріч загальнонаціональні радіостанції перевиконують встановлені квоти україномовних пісень на 24%, а місцеві - на 18%. Перевиконання радіостанціями мовних квот говорить про те, що їх впровадження повністю відповідає громадському запиту. Українці почали слухати українські пісні», - зазначив Порошенко.

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