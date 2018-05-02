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    Порошенко: Україна припинить участь в координаційних органах СНД

    Порошенко доручив Клімкіну протягом тижня внести пропозиції про відкликання представників України з координаційних органів СНД
    Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну  протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. Про це стало відомо сьогодні під час засідання РНБО. «Прошу, Павле Анатолійовичу (Клімкін - ред.), найближчим часом, протягом
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    Засідання РНБО&nbsp;
    Засідання РНБО 

    Порошенко доручив Клімкіну протягом тижня внести пропозиції про відкликання представників України з координаційних органів СНД

    Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну  протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. Про це стало відомо сьогодні під час засідання РНБО.

    «Прошу, Павле Анатолійовичу (Клімкін - ред.), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозицію про відкликання всіх наших представників з Мінську, з координаційних органів СНД. В умовах, коли дії координуються країною-агресором нам там немає що робити», - заявив Порошенко.

    Президент підкреслив, що Україна більше не буде брати участі в жодних координаційних органах СНД.

    «Україна не була ніколи членом СНД, тому не можемо вийти з того, куди ми ніколи не входили, але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД, і МЗС проаналізувало, проінформувало уряд щодо доцільності перебування у складі тих чи інших угод, ми будемо дуже ретельно опрацьовувати ці позиції. Але Україна не буде більше брати участь в жодних координаційних органах СНД», - заявив Порошенко.

    Раніше представник президента у парламенті Ірина Луценко заявила, що Україна не денонсуватиме угоди в рамках СНД щодо транзиту та працевлаштування.

    Нагадаємо, перед цим Петро Порошенко заявив, що має намір внести до Ради законопроект про припинення окремих положень договору про дружбу з Росією.

    Також голова держави закликав Кабмін припинити участь України у статутних органах СНД і виступив за закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську.

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    Петро Порошенко МЗС Росія РНБО СНД Україна
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