РНБО сьогодні розгляне санкції проти Росії

Початок засідання РНБО заплановане на 17.00

Рада національної безпеки і оборони України в середу розгляне пропозиції щодо санкцій проти Російської Федерації, аналогічних введеним Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами. [READ_MORE] «Засідання відбудеться сьогодні в другій половині дня», - повідомили в Адміністрації президента України в середу. За попередньою



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Засідання РНБО

Початок засідання РНБО заплановане на 17.00

Рада національної безпеки і оборони України в середу розгляне пропозиції щодо санкцій проти Російської Федерації, аналогічних введеним Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами.

«Засідання відбудеться сьогодні в другій половині дня», - повідомили в Адміністрації президента України в середу.

За попередньою інформацією, засідання заплановане на сьогодні на 17 годину.

Як раніше повідомлялося, президент України Петро Порошенко доручив уряду і РНБО України підготувати обмежувальні заходи відносно РФ і синхронізувати їх з санкціями США і європейськими країнами.

Секретар РНБО ОлександрТурчинов 13 квітня заявляв, що протягом тижня відбудеться засідання РНБО, яке розгляне це питання. «За дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки і оборони, де будуть продовжені санкції, які існують сьогодні проти РФ, і продубльовані санкції, які взяли Сполучені Штати та інші, європейські, країни», - заявив Турчинов, виступаючи на XI Київському безпековому форумі.

Як повідомлялося, 6 квітня Мінфін США оголосив про те, що після консультацій з держдепартаментом американська адміністрація ввела санкції щодо семи російських бізнесменів, 12 компаній, 17 урядових службовців РФ, а також проти однієї компанії РФ з торгівлі зброєю і пов'язаного з нею банку.