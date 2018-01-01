Порошенко увійшов до ТОП-10 найбагатших спікерів Давосу
- Сьогодні, 06:27
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Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі
Президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте місце серед найбагатших спікерів на Давоському форумі.
Відповідний рейтинг склав ресурс The Verdict спільно з асоціацією GlobalData WealthInsight.
Президент Дональд Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі, в той час як президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте місце в числі найбагатших його учасників.
Очолив рейтинг засновник Microsoft Білл Гейтс, за яким був Джек Ма (засновник китайського оптового гіганта Alibaba вартістю 47,2 млрд доларів), менеджер інвестора і хедж-фондів Рей Даліо.
На четвертому місці - засновник JD.com Річард Лю, на п'ятому - Суніла Бхарти Міттала, засновник Bharti Enterprises.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.
Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.
Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.