Порошенко увійшов до ТОП-10 найбагатших спікерів Давосу

Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі

Президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте місце серед найбагатших спікерів на Давоському форумі. Відповідний рейтинг склав ресурс The Verdict спільно з асоціацією GlobalData WealthInsight. Президент Дональд Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі, в той час як президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте



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Петро Порошенко

Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі

Президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте місце серед найбагатших спікерів на Давоському форумі.

Відповідний рейтинг склав ресурс The Verdict спільно з асоціацією GlobalData WealthInsight.

Президент Дональд Трамп став шостим найбагатшим спікером на Давоському форумі, в той час як президент України Петро Порошенко зайняв дев'яте місце в числі найбагатших його учасників.

Очолив рейтинг засновник Microsoft Білл Гейтс, за яким був Джек Ма (засновник китайського оптового гіганта Alibaba вартістю 47,2 млрд доларів), менеджер інвестора і хедж-фондів Рей Даліо.

На четвертому місці - засновник JD.com Річард Лю, на п'ятому - Суніла Бхарти Міттала, засновник Bharti Enterprises.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що в рамках щорічного Світового економічного форуму у Давосі у Президента України Петра Порошенка запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Клімкін зазначив, що всього у Порошенка заплановано близько 20 зустрічей на полях форуму.

Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

Раніше повідомлялося, що голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі.