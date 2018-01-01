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    Лагард і Порошенко планують зустрітися в Давосі

    Глава МВФ і президент України обговорять проведення реформ
    Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс. «Лагард і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі. Я думаю, вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть
    • Сьогодні, 20:11
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    <p>Голова МВФ Крістіан Лагард і президент України Петро Порошенко</p>

    Голова МВФ Крістіан Лагард і президент України Петро Порошенко

    Глава МВФ і президент України обговорять проведення реформ

    Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

    «Лагард і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі. Я думаю, вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми», — сказав він.

    Крім того, Лагард зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомив Райс.

    Як повідомлялося, МВФ вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки. 

    Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.

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