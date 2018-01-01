Лагард і Порошенко планують зустрітися в Давосі

Глава МВФ і президент України обговорять проведення реформ

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс. «Лагард і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі. Я думаю, вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова МВФ Крістіан Лагард і президент України Петро Порошенко

Глава МВФ і президент України обговорять проведення реформ

Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і президент України Петро Порошенко планують зустрітися у Давосі. Про це під час брифінгу повідомив представник МВФ Джеррі Райс.

«Лагард і президент Порошенко планують зустрітися в Давосі. Я думаю, вони обговорять прогрес реформ в Україні, зокрема, тих, які прокладуть шлях до завершення перегляду програми», — сказав він.

Крім того, Лагард зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомив Райс.

Як повідомлялося, МВФ вважає, що схвалена Україною пенсійна реформа має певні недоліки.

Нагадаємо, 48-й Всесвітній економічний форум пройде 23-26 січня в швейцарському Давосі.