Порошенко відреагував на рішення Конституційного Суду щодо незаконного збагачення



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«Нова редакція статті буде виписана так, що і «комар носа не підточить», - наголосив президент Фото: прес-служба президента України

Порошенко повідомив, що рішення Конституційного Суду не опубліковано до цього часу

Президент Петро Порошенко має намір подати до Верховної Ради новий проект закону щодо відповідальності чиновників за незаконне збагачення.

Про це глава держави повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку Запорізької області, говорячи про рішення Конституційного Суду щодо скасування відповідної статті у Кримінальному кодексі України.

«Я хочу заспокоїти всіх і сказати: щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ним ознайомимося, негайно дам доручення терміново, з урахуванням висновків Конституційного Суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладний, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення», - заявив Порошенко, якого цитує прес-служба президента.

«Нова редакція статті буде виписана так, що і «комар носа не підточить», - наголосив президент.

Він зазначив, що рішення КС не опубліковано до цього часу. «У нас вчора пішла інформація, що є рішення Конституційного Суду по скасуванню статті Кримінального кодексу за незаконне збагачення. Воно лише очікується, його ще ніхто не бачив і, навіть, не маємо поки що підтвердження», - сказав Порошенко.

Але, як зауважив глава держави, незважаючи на відсутність офіційної публікації, «воно вже отримало негативну реакцію в соціальних мережах». «І ця негативна реакція в соцмережах мені зрозуміла», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що зазвичай не дає коментарів щодо тих чи інших рішень судів. «Хочу наголосити, що я ніколи як президент не коментую судових рішень. По-перше, це окрема гілка влади. По-друге, не хочу, щоб це сприймалося як політичний тиск на суд. Його не було, немає і не буде», - зазначив глава держави.

«Але як президент і як державний діяч я маю право діяти. Суд робить свою роботу, а я роблю свою», - заявив Порошенко, нагадавши про своє право законодавчої ініціативи.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування.