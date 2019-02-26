Конституційний суд скасував статтю із покаранням за незаконне збагачення



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Адвокат, який представляв депутатів у суді, повідомив, що рішення суду має бути опубліковане 27 лютого

Згідно з розкладом засідань Конституційного суду, засідання щодо статті 368-2 дійсно мало відбутись 26 лютого

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Про це «Українській правді» повідомили чотири незалежні одне від одного джерела.

Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості.

Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків. Тоді як законодавство покладає тягар доведення виключно на обвинувачення.

Як відомо, 12 грудня 2017 року до суду на покарання за незаконне збагачення поскаржились 59 народних депутатів. Їхні інтереси у суді представляв парламентарій від «Народного фронту» Павло Пинзеник. Підписи під поданням також поставили Дмитро Колєсніков та Ігор Шурма від «Опозиційного блоку, Максим Поляков і Євген Дейдей від «Народного фронту», Антон Кіссе від «Відродження» та інші.

Згідно з розкладом засідань КС, засідання щодо статті 368-2 дійсно мало відбутись 26 лютого. Однак прес-служба суду не підтверджує і не спростовує інформацію про результати засідання, поки рішення не буде оприлюднене.

Адвокат, який представляв депутатів у суді, також не став коментувати інформацію про рішення суду. За його словами, воно має бути опубліковане 27 лютого.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.