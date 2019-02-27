  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луценко пояснив, чому рішення Конституційного суду про незаконне збагачення правильне

    • Розсилка
    <p>&laquo;Норми погано прописаного закону не діяли&raquo;, - зауважив генпрокурор Юрій Луценко</p> - Луценко пояснив, чому рішення Конституційного суду про незаконне збагачення правильне

    «Норми погано прописаного закону не діяли», - зауважив генпрокурор Юрій Луценко

    «Висловлювати претензії до Конституційного суду можуть ті, хто ретельно не вчитувався в документ», - заявив Луценко

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею. 

    Про це він заявив у середу, 27 лютого, під час брифінгу.

    «Рішення Конституційного суду України не є великою несподіванкою. Спеціалісти в галузі права знають, що наш «фантастичний» комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради підготував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування. Свідченням цього є те, що за всі ці роки Національне антикорупційне бюро не змогло притягнути до відповідальності по цій статті жодну особу. Жодну», - сказав Луценко.

    Юристи, за його словами, називають такі статті «мертвими» - тобто такими, що не можна застосувати на практиці.

    «Тому висловлювати претензії до Конституційного суду можуть ті, хто ретельно не вчитувався в документ. Я підтримую точку зору президента, що одразу після ознайомлення з висновком Конституційного суду, після аналізу того, на що він посилається і які норми не відповідають Конституції, глава держави має намір внести до парламенту новий законопроект, який буде дієвим і ефективним, щоб незаконне збагачення в нашій країні каралося не на словах, як сьогодні, а на ділі», - зауважив генпрокурор. 

    «Треба спокійно ставитися до верховенства права і зрозуміти, що норми погано прописаного закону не діяли, і робити вигляд, що все нормально можна було, але ми вже третій рік очікуємо хоча б одного вироку чиновника категорії «А», - підсумував Луценко.

    Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

    Джерело: ТСН

    Читайте також
    Петро Порошенко Юрій Луценко Генпрокурор суд НАБУ корупція в Україні Конституційний суд президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ