Луценко пояснив, чому рішення Конституційного суду про незаконне збагачення правильне



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«Норми погано прописаного закону не діяли», - зауважив генпрокурор Юрій Луценко

«Висловлювати претензії до Конституційного суду можуть ті, хто ретельно не вчитувався в документ», - заявив Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що рішення Конституційного суду щодо скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення не є несподіванкою, ця норма не діяла, оскільки жоден високопосадовець не був притягнутий до відповідальності за три роки її існування, а президент Петро Порошенко має намір внести на розгляд парламенту новий законопроект з удосконаленою статтею.

Про це він заявив у середу, 27 лютого, під час брифінгу.

«Рішення Конституційного суду України не є великою несподіванкою. Спеціалісти в галузі права знають, що наш «фантастичний» комітет з антикорупційної діяльності Верховної Ради підготував текст закону, який не відповідає практиці юридичного застосування. Свідченням цього є те, що за всі ці роки Національне антикорупційне бюро не змогло притягнути до відповідальності по цій статті жодну особу. Жодну», - сказав Луценко.

Юристи, за його словами, називають такі статті «мертвими» - тобто такими, що не можна застосувати на практиці.

«Тому висловлювати претензії до Конституційного суду можуть ті, хто ретельно не вчитувався в документ. Я підтримую точку зору президента, що одразу після ознайомлення з висновком Конституційного суду, після аналізу того, на що він посилається і які норми не відповідають Конституції, глава держави має намір внести до парламенту новий законопроект, який буде дієвим і ефективним, щоб незаконне збагачення в нашій країні каралося не на словах, як сьогодні, а на ділі», - зауважив генпрокурор.

«Треба спокійно ставитися до верховенства права і зрозуміти, що норми погано прописаного закону не діяли, і робити вигляд, що все нормально можна було, але ми вже третій рік очікуємо хоча б одного вироку чиновника категорії «А», - підсумував Луценко.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.

Джерело: ТСН