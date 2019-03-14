Порошенко відреагував на трагічну загибель працівника Адміністрації президента



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Олександру Бухтатому було 46 років Фото: Прес-служба президента

Президент доручив надати необхідну організаційну допомогу для похорону загиблого

Глава держави Петро Порошенко висловив співчуття родині, близьким, колегам та друзям працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого у зв’язку з його трагічною смертю.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко звернувся до правоохоронних органів із закликом «у максимально короткий строк встановити винних у злочині і покарати їх відповідно до закону».

«Олександр Євгенійович був гідним членом команди - чесною і порядною людиною. Це професіонал своєї справи, який користувався глибокою повагою в журналістських колах», - зазначив президент.

Він доручив главі Адміністрації президента надати необхідну організаційну допомогу для похорону загиблого.

Раніше повідомлялося, що у Києві 13 березня знайшли мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого. За попередньою неофіційною версією, вбивство сталось під час пограбування напередодні увечері.

Олександру Бухтатому було 46 років.

Правоохоронці встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі.