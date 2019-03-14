Судмедексперти назвали попередню причину смерті працівника Адміністрації президента



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Тіло чоловіка було виявлено на вулиці Багговутівській Фото: Інформатор

Правоохоронці також встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим Олександром Бухтатим

За результатами розтину, попередньою причиною смерті працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого, тіло якого вранці 14 березня знайшли у Шевченківському районі, є хронічна ішемічна хвороба серця.

Окрім того, у нього виявили перелом кісток носа. Характер і спосіб отримання цієї травми, а також остаточна причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час огляду місця події та особистих речей чоловіка з’ясувалося, що зник його мобільний телефон.

Зважаючи на ці дані та для об’єктивного дослідження всіх обставин, слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) та за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці також встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі. В одного із доставлених виявили мобільний телефон потерпілого, його затримали у порядку статті 208 КПК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 березня в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Особа чоловіка встановлена. Як повідомили у Шевченківському управлінні поліції Головного управління Нацполіції у Києві, це головний консультант Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександр Бухтатий.

ЗМІ повідомили, що правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.