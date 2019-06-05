Порошенко вимагає від Зеленського пояснити пропозицію зняти економічну блокаду ОРДЛО



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Порошенко вимагає від Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України

П’ятий президент України Петро Порошенко занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, представник України в ТКГ Леонід Кучма, який приїхав в Мінськ з дорожньою картою Президента Володимира Зеленського, запропонував зняти економічну блокаду з окремих районів Донбасу.

Порошенко нагадав, що 15 березня 2017 року рішенням РНБО було призупинено економічні зв'язки з окупованими територіями як реакція на свавільне захоплення (експропріація або запровадження зовнішнього управління Москвою) українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

«Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський? Ми ніколи не заперечували проти відновлення економічних зв'язків, але в чіткій відповідності до національних інтересів України, за умови виконання згаданого рішення РНБО, передусім, встановлення сталого і тривалого режиму припинення вогню, повернення захоплених державних і приватних підприємств їх українським власникам», - написав він.

Порошенко вимагає від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України.

«Реалізація російського сценарію на Донбасі - це зрада національних інтересів нашої держави і пам`яті про тисячі українських патріотів, які загинули за свободу, суверенітет та територіальну цілісність України! Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО? Не дозволимо реалізувати російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі!», - резюмував П’ятий президент України.

Нагадаємо, представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що представники Трьохсторонньої контактної групи в Мінську 5 червнядомовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.