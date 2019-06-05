У Мінську вирішили розробити новий механізм припинення вогню на Донбасі - Кучма



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Кучма заявив, що на засіданні піднімалося питання військовополонених, зокрема, моряків

За словами Кучми, діалог був «доволі конструктивним» у порівнянні з попередніми роками

Представники Трьохсторонньої контактної групи в Мінську 5 червня домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

Про це за підсумками засідання повідомив представник України в ТКГ Леонід Кучма.

За словами Кучми, діалог був «доволі конструктивним» у порівнянні з попередніми роками. Так, новий механізм повинна до 19 червня розробити робоча група з безпекових питань.

Також сторони домовились про розведення сил біля Станиці Луганської. Упродовж семи днів на цій ділянці має наступити режим тиші.

Кучма заявив, що на засіданні піднімалося питання військовополонених, зокрема, моряків. Втім він зазначив, що це «звичайно не відбудеться завтра».

Група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання, втім не уточнюється, в яких саме районах Донбасу. Вже на 6 червня в Києві запланована нарада з міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Валерієм Зубком з цього приводу.

Нагадаємо, 3 червня президент України Володимир Зеленський повернув у тристоронню контактну групу Леоніда Кучму, який очолить українську сторону на переговорах по Донбасу в Мінську.

Як відомо, Кучма увійшов в тристоронню контактну групу наприкінці червня 2014 року і представляв Україну на переговорах з Росією щодо Донбасу за участю ОБСЄ. З лютого 2015 року Кучма був офіційним представником України в тристоронній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі.

Кучма завершив роботу в ТКГ по Донбасу у жовтні 2018 року.

Джерело: Громадське