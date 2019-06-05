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    Кучма у Мінську запропонував зняти економічну блокаду з окремих районів Донбасу

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    Кучма у Мінську запропонував зняти економічну блокаду з окремих районів Донбасу

    За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ Мартіна Зайдіка, зняття блокади могло б стати «великим проривом»

    Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

    Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік журналістам у середу в Мінську.

    «Пропозиція (про зняття економічної блокади – ред.) надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ Леоніда Кучми – ред.), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу», - сказав Зайдік.

    За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати «великим проривом».

    При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв «розриву сторін».

    Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

    Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік журналістам у середу в Мінську.

    «Пропозиція (про зняття економічної блокади – ред.) надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ Леоніда Кучми – ред.), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу», - сказав Зайдік.

    За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати «великим проривом».

    При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДО і ОРЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв «розриву сторін».

    Нагадаємо, представник України в ТКГ Леонід Кучма повідомив, що представники Трьохсторонньої контактної групи в Мінську 5 червня домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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