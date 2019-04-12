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    Порошенко з Меркель проводять прес-конференцію (трансляція)

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    <span>За словами президента Порошенка, 12 квітня він мав із Меркель конструктивну розмову</span> - Порошенко з Меркель проводять прес-конференцію (трансляція)
    За словами президента Порошенка, 12 квітня він мав із Меркель конструктивну розмову

    Президент Петро Порошенко 12 квітня прибув до Берліна, а потім вирушить до Парижа

    Президент Петро Порошенко, який 12 квітня прибув до Берліна, проводить прес-конференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для представників ЗМІ.

    До цього він мав розмову із Меркель, яка, за словами президента, була досить конструктивною.

    «Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - написав Порошенко у Твіттері.

    Як відомо, після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.

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