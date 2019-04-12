Порошенко з Меркель проводять прес-конференцію (трансляція)



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За словами президента Порошенка, 12 квітня він мав із Меркель конструктивну розмову

Президент Петро Порошенко 12 квітня прибув до Берліна, а потім вирушить до Парижа

Президент Петро Порошенко, який 12 квітня прибув до Берліна, проводить прес-конференцію з канцлером Німеччини Ангелою Меркель для представників ЗМІ.

До цього він мав розмову із Меркель, яка, за словами президента, була досить конструктивною.

«Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном», - написав Порошенко у Твіттері.

Щиро вдячний пані Канцлеру Ангелі Меркель за сьогоднішню теплу зустріч та конструктивну розмову. Ми виробили по-справжньому стратегічне партнерство між Києвом та Берліном pic.twitter.com/hnJYrRudA1 — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2019 г.

Як відомо, після зустрічі з Меркель у Берліні Порошенко полетить до Парижа для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше у Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 12 квітня, прийме у себе обох кандидатів у президенти України - чинного главу держави Петра Порошенка та шоумена Володимира Зеленського.