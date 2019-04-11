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    У Макрона розповіли, як зустрінуть Порошенка та Зеленського

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    У Макрона розповіли, як зустрінуть Порошенка та Зеленського
    Колаж: Главком

    Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії. Зустріч з Зеленським запланована у більш неформальній атмосфері

    У Єлисейському палаці підтвердили, що президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю, 11 квітня, прийме у себе двох кандидатів у президенти України - шоумена Володимира Зеленського та чинного главу держави Петра Порошенка.

    Про це пише видання Le Monde, цитуючи Єлисейський палац.

    За інформацією видання, першим о 15:00 за місцевим часом Макрон прийме Зеленського, після цього відбудеться зустріч з Порошенком.

    Порошенка Макрон прийме за участі Республіканської гвардії. Зустріч з Зеленським запланована у більш неформальній атмосфері.

    У Єлисейському палаці стверджують, що переговори, які відбудуться за 9 днів до другого туру виборів в Україні, не є винятковими. Наприклад, перед парламентськими виборами у Ізраїлі Макрон приймав у Парижі опозиційного лідера Яіра Лапіда.

    «Мета зустрічей полягає в тому, щоб «нагадати про прихильність Франції Україні, а також її готовність бачити, як Україна рухається вперед», - заявили у президента Франції.

    У Єлисейському палаці також нагадали, що Париж разом із Берліном є учасником «нормандського формату» з врегулювання конфлікту на Донбасі.  «Ми нагадаємо, в унісон з Берліном, що Україна також повинна докладати зусиль», - зазначили у президента Франції.

    Раніше повідомлялося, що кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Джерело: Європейська правда

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