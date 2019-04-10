Порошенко і Зеленський поїдуть до Макрона



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Фото: Znaj.ua

Порошенко і Зеленський будуть в Парижі в один і той же день – 12 квітня

Кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

Медведєв озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.

«Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п’ятницю у Парижі і дійсно матиме зустріч з Макроном. У той же день в Парижі має бути і Петро Порошенко, і теж зустрічатиметься з Макроном», - повідомив речник виборчого штабу Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Зеленський сказав в інтерв’ю французькому філософу, письменнику і політичному журналісту Бернару-Анрі Леві для статті «Дві години з Володимиром Зеленським» французькому щотижневому журналу Le Point, що захоплюється президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський попросив журналіста передати президенту Франції повідомлення: «Я не проти зробити перерву між двома турами і побачити Ейфелеву вежу».

Джерело: РБК-Україна