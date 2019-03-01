Порошенко запропонував ЄС розробити пакет допомоги українському Приазов’ю



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Президент України Петро Порошенко зустрівся із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом Фото: прес-служба глави держави

Президент звернувся до віце-президента Єврокомісії з пропозицією про розробку ЄС спеціального пакету соціально-економічної допомоги Приазов’ю

Президент України Петро Порошенко звернувся до віце-президента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з пропозицією про розробку Європейським Союзом спеціального пакету соціально-економічної допомоги українському Приазов'ю.

Про це повідомили в прес-службі Президента України.

Порошенко провів у четвер зустріч з Домбровскісом, де, зокрема, привітав запланований візит віце-президента Єврокомісії в українське Приазов'я. Президент звернувся до Домбровскіса з пропозицією про розробку ЄС спеціального пакету соціально-економічної допомоги цьому регіону.

Крім того, Порошенко і Домбровскіс поговорили про стан реалізації Меморандуму про взаєморозуміння та кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні обсягом €1 млрд.

«Віце-президент Єврокомісії високо оцінив зусилля президента і уряду України з проведення політичних і соціально-економічних реформ і запевнив у продовженні всебічної підтримки України з боку Європейського Союзу на шляху перетворень та імплементації Угоди про асоціацію», - повідомили в прес-службі глави держави.

Співрозмовники обговорили необхідність посилити тиск на Кремль, зокрема для «повного виконання російською стороною Мінських угод, зупинки повзучої анексії Азовського моря, звільнення всіх українських військовополонених і повернення окупованих територій».

Також під час зустрічі Петро Порошенко нагородив Валдіса Домбровскіса орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня «за значний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною і Європейським Союзом, вагомі заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, підтримку реалізації реформ та євроінтеграційного курсу України».

До слова, раніше цього тижня президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет.