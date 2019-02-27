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    Порошенко звільнив двох послів України

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    Президент України Петро Порошенко - Порошенко звільнив двох послів України
    Президент України Петро Порошенко

    Звільнено надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет

    Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет. Про це зазначається в Указах Глави держави 43/2019 та 42/2019.

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    Так, зокрема, президент звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Микитенка Євгена Олеговича. Також з посади надзвичайного і повноважного посла України в Арабській Республіці Єгипет було звільнено Латія Геннадія Георгійовича.

    Зазначимо, сьогодні президент України Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках.

    Крім того, Порошенко призначив надзвичайного і повноважного посла України в Єменській Республіці.

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