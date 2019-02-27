Порошенко звільнив двох послів України



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Президент України Петро Порошенко

Звільнено надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет

Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет. Про це зазначається в Указах Глави держави 43/2019 та 42/2019.

Так, зокрема, президент звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Микитенка Євгена Олеговича. Також з посади надзвичайного і повноважного посла України в Арабській Республіці Єгипет було звільнено Латія Геннадія Георгійовича.

Зазначимо, сьогодні президент України Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках.

Крім того, Порошенко призначив надзвичайного і повноважного посла України в Єменській Республіці.