Порошенко звільнив двох послів України
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Звільнено надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет
Президент України Петро Порошенко звільнив надзвичайних і повноважних послів України в Державі Катар та Арабській Республіці Єгипет. Про це зазначається в Указах Глави держави 43/2019 та 42/2019.
Так, зокрема, президент звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України в Державі Катар Микитенка Євгена Олеговича. Також з посади надзвичайного і повноважного посла України в Арабській Республіці Єгипет було звільнено Латія Геннадія Георгійовича.
Зазначимо, сьогодні президент України Петро Порошенко призначив надзвичайних і повноважних послів України в Латвійській та Азербайджанській Республіках.
Крім того, Порошенко призначив надзвичайного і повноважного посла України в Єменській Республіці.