Порошенко сьогодні здасть допінг-тест представникам VADA, у Зеленського мовчать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко минулого тижня вже здав кров на аналіз у чотири різні клініки Фото: Станіслав Груздєв

Володимир Кличко сьогодні закликав кандидатів на пост президента прийти на НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA,

Президент України Петро Порошенко має намір сьогодні у другій половині дня прибути в НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Про це повідомляють в Адміністрації президента, передає «Інтерфакс-Україна».

«Порошенко піде на «Олімпійський» в зазначений Володимиром Кличком час», - йдеться в повідомленні.

Володимир Кличко сьогодні закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Водночас, у штабі Зеленського заявили, що він не буде здавати аналізи представникам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Раніше Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.





Зазначимо, World Anti-Doping Agency або Всесвітнє антидопінгове агентство – це незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті та створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і урядів різних країн світу. Вона функціонує близько 20 років (з листопада 1999-го року) і займається зокрема розробкою регламентів, стандартів та керівництв для спортсменів, веде їхні бази даних, здійснює освітні функції та методичну підтримку, акредитує національні антидопінгові організації.

При цьому важливо, що безпосередня робота з контролю антидопінгових порушень, включаючи збір та аналіз зразків, ведеться національними антидопінговими організаціями та акредитованими лабораторіями. Перші працюють зі спортсменами, другі — тільки з пробірками і пляшками, мають серійні номери (даних щодо спортсменів у лабораторій немає).

Перед включенням субстанції в заборонений список WADA, як правило, здійснює річну «моніторингову програму», розсилаючи інформацію про речовини під моніторингом у національні антидопінгові агентства і публікуючи список речовин на своєму сайті. У цей період збирається інформація за і проти включення речовини в заборонений список.

Всі спортсмени, які бажають брати участь у міжнародних змаганнях, зобов'язані здавати проби на допінг. У разі виявлення застосування ними допінгу, інформація про це надсилається в спортивні федерації, які застосовують дисциплінарні заходи.

Водночас абревіатура VADA належить Voluntary Anti-Doping Association або ж Добровільній антидопінговій асоціації. За словами її голови Маргарет Гудман, це неприбуткова організація, яка була створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах.

Проходити допінг-проби на її базі спортсмени можуть на добровільних засадах і, як стверджує Гудман, організація за весь період свого існування зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу.

Як наголошується на сайті VADA, у неї є власна лабораторія, яка має схвалення від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) для проведення досліджень, та міжнародно визнана антидопінгова група для збору зразків та підтримання ланцюжка поставок.

Процедури взяття проб та їхнє дослідження уніфіковані в обох структурах.