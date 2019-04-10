Аналізи кандидатів: в Україну прибули експерти VADA
-
Розсилка
Зеленський, який сам ініціював забір аналізів кандидатами в президенти, поки на пропозицію перевіритися в VADA не відреагував
Експерти прибули до Києва, де спільно з екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком дають прес-конференцію на НСК «Олімпійський» щодо здійснення перевірки кандидатів у президенти на вживання заборонених речовин та наркотиків.
Наразі до Києва приїхали три представники VADA.
Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.
Зазначимо, World Anti-Doping Agency або Всесвітнє антидопінгове агентство – це незалежна організація, що здійснює координацію боротьби із застосуванням допінгу в спорті та створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і урядів різних країн світу. Вона функціонує близько 20 років (з листопада 1999-го року) і займається зокрема розробкою регламентів, стандартів та керівництв для спортсменів, веде їхні бази даних, здійснює освітні функції та методичну підтримку, акредитує національні антидопінгові організації.
При цьому важливо, що безпосередня робота з контролю антидопінгових порушень, включаючи збір та аналіз зразків, ведеться національними антидопінговими організаціями та акредитованими лабораторіями. Перші працюють зі спортсменами, другі — тільки з пробірками і пляшками, мають серійні номери (даних щодо спортсменів у лабораторій немає).
Перед включенням субстанції в заборонений список WADA, як правило, здійснює річну «моніторингову програму», розсилаючи інформацію про речовини під моніторингом у національні антидопінгові агентства і публікуючи список речовин на своєму сайті. У цей період збирається інформація за і проти включення речовини в заборонений список.
Всі спортсмени, які бажають брати участь у міжнародних змаганнях, зобов'язані здавати проби на допінг. У разі виявлення застосування ними допінгу, інформація про це надсилається в спортивні федерації, які застосовують дисциплінарні заходи.
Водночас абревіатура VADA належить Voluntary Anti-Doping Association або ж Добровільній антидопінговій асоціації. За словами її голови Маргарет Гудман, це неприбуткова організація, яка була створена у 2011 році для просування ефективних антидопінгових практик і програм в боксі та змішаних єдиноборствах.
Проходити допінг-проби на її базі спортсмени можуть на добровільних засадах і, як стверджує Гудман, організація за весь період свого існування зробила тисячі тестів для спортсменів зі всього світу.
Як наголошується на сайті VADA, у неї є власна лабораторія, яка має схвалення від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) для проведення досліджень, та міжнародно визнана антидопінгова група для збору зразків та підтримання ланцюжка поставок.
Процедури взяття проб та їхнє дослідження уніфіковані в обох структурах.