Аналізи кандидатів: в Україну прибули експерти VADA



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Зеленський, який сам ініціював забір аналізів кандидатами в президенти, поки на пропозицію перевіритися в VADA не відреагував

Експерти прибули до Києва, де спільно з екс-чемпіоном світу з боксу Володимиром Кличком дають прес-конференцію на НСК «Олімпійський» щодо здійснення перевірки кандидатів у президенти на вживання заборонених речовин та наркотиків.

Наразі до Києва приїхали три представники VADA.

Як повідомляв «Главком», на прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Водночас, у штабі Зеленського заявили, що він не буде здавати аналізи представникам Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Раніше Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.