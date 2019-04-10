Стадіон так стадіон: «Олімпійський» отримав заявки на дебати і 14, і 19 квітня
-
Розсилка
Від представника Порошенка надійшов запит – на 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського – на 19 квітня
До держпідприємства НСК «Олімпійський» надійшли запити від представників кандидата в президенти України Петра Порошенка щодо проведення дебатів 14 і 19 квітня і від представника кандидата в президенти Володимира Зеленського - 19 квітня 2019 року.
«Враховуючи суспільний інтерес до теми проведення дебатів на стадіоні, повідомляємо. До ДП НСК «Олімпійський» надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на посаду президента України щодо проведення дебатів. А саме, від представника кандидата у президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року, та від представника кандидата у президенти Зеленського Володимира Олександровича - на 19 квітня 2019 року», - йдеться в повідомленні НСК «Олімпійський» на сторінці в соцмережі Facebook у середу.
У НСК «Олімпійський» повідомили, що ініціювали переговорний процес із представниками зазначених кандидатів із приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу.
Український чемпіон з боксу Володимир Кличко сьогодні закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Як заявили у Петра Порошенка, президент має намір сьогодні у другій половині дня прибути в НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.
Додамо, що 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.
«Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.
Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
-
Зеленський Володимир Олександрович30.24%
-
Порошенко Петро Олексійович15.95%
-
Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
-
Бойко Юрій Анатолійович11.67%
-
Гриценко Анатолій Степанович6.91%
-
Смешко Ігор Петрович6.04%
-
Ляшко Олег Валерійович5.48%
-
Вілкул Олександр Юрійович4.15%
-
Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
-
Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
-
Шевченко Олександр Леонідович0.57%
-
Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
-
Балашов Геннадій Вікторович0.17%
-
Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
-
Безсмертний Роман Петрович0.14%
-
Бондар Віктор Васильович0.11%
-
Тарута Сергій Олексійович0.10%
-
Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
-
Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
-
Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
-
Богословська Інна Германівна0.09%
-
Петров Володимир Володимирович0.08%
-
Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
-
Каплін Сергій Миколайович0.08%
-
Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
-
Мороз Олександр Олександрович0.06%
-
Журавльов Василь Миколайович0.05%
-
Кривенко Віктор Миколайович0.04%
-
Кива Ілля Володимирович0.03%
-
Габер Микола Олександрович0.03%
-
Ващенко Олександр Михайлович0.03%
-
Данилюк Олександр Володимирович0.02%
-
Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
-
Соловйов Олександр Миколайович0.02%
-
Новак Андрій Яремович0.02%
-
Купрій Віталій Миколайович0.02%
-
Ригованов Руслан Олександрович0.02%
-
Насіров Роман Михайлович0.01%
-
Носенко Сергій Михайлович0.01%
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).