Стадіон так стадіон: «Олімпійський» отримав заявки на дебати і 14, і 19 квітня



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Від представника Порошенка надійшов запит – на 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського – на 19 квітня

До держпідприємства НСК «Олімпійський» надійшли запити від представників кандидата в президенти України Петра Порошенка щодо проведення дебатів 14 і 19 квітня і від представника кандидата в президенти Володимира Зеленського - 19 квітня 2019 року.

«Враховуючи суспільний інтерес до теми проведення дебатів на стадіоні, повідомляємо. До ДП НСК «Олімпійський» надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на посаду президента України щодо проведення дебатів. А саме, від представника кандидата у президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року, та від представника кандидата у президенти Зеленського Володимира Олександровича - на 19 квітня 2019 року», - йдеться в повідомленні НСК «Олімпійський» на сторінці в соцмережі Facebook у середу.

У НСК «Олімпійський» повідомили, що ініціювали переговорний процес із представниками зазначених кандидатів із приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу.

Український чемпіон з боксу Володимир Кличко сьогодні закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Як заявили у Петра Порошенка, президент має намір сьогодні у другій половині дня прибути в НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

Додамо, що 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

«Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).