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    Стадіон так стадіон: «Олімпійський» отримав заявки на дебати і 14, і 19 квітня

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    Стадіон так стадіон: «Олімпійський» отримав заявки на дебати і 14, і 19 квітня

    Від представника Порошенка надійшов запит – на 14 та 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського – на 19 квітня

    До держпідприємства НСК «Олімпійський» надійшли запити від представників кандидата в президенти України Петра Порошенка щодо проведення дебатів 14 і 19 квітня і від представника кандидата в президенти Володимира Зеленського - 19 квітня 2019 року.

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    «Враховуючи суспільний інтерес до теми проведення дебатів на стадіоні, повідомляємо. До ДП НСК «Олімпійський» надійшли запити від уповноважених представників кандидатів на посаду президента України щодо проведення дебатів. А саме, від представника кандидата у президенти Порошенка Петра Олексійовича – на 14 та 19 квітня 2019 року, та від представника кандидата у президенти Зеленського Володимира Олександровича - на 19 квітня 2019 року», - йдеться в повідомленні НСК «Олімпійський» на сторінці в соцмережі Facebook у середу.

    У НСК «Олімпійський» повідомили, що ініціювали переговорний процес із представниками зазначених кандидатів із приводу забезпечення проведення дебатів на території спортивного комплексу.

    Український чемпіон з боксу Володимир Кличко сьогодні закликав кандидатів на пост президента України Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ. Як заявили у Петра Порошенка, президент має намір сьогодні у другій половині дня прибути в НСК «Олімпійський» і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

    Додамо, що 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

    «Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го і зроблю все можливе, що від мене залежить … Я буду, щоб у вас було право – ключове право демократії – голосувати після того, як ви отримаєте повну інформацію, а не тільки віртуальний сценарій, який написаний політтехнологами», – заявив він.

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

    Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

    Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24%  (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

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