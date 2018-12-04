Порошенко зустрівся з родинами захоплених Росією моряків
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Порошенко підкреслив, що моряки - військовополонені і «непідсудні жодному кремлівському суду»
Президент Петро Порошенко 4 грудня зустрівся з родинами українських моряків, яких 25 листопада росіяни захопили в Керченській протоці.
Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.
«Дякую родинам наших моряків за сьогоднішню зустріч. Не російським неправедним судом судити наших хлопців! Вони по статусу, за Женевською конвенцією, є військовополонені і непідсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там нема ні правди, ні справедливості, ні закону», - підкреслив президент.
Порошенко заявив, що Росія повинна звільнити українських моряків.
«Це головна вимога. Сьогодні весь світ вимагає в Путіна звільнити українських героїв і припинити агресію», - зазначив глава держави.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова з проханням надати можливість відвідати українських моряків.