ВМС показали, що росіяни планували знищити екіпаж українських кораблів (фотодокази)



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Фото: Facebook ВМС ЗСУ

На місці пробоїни в рубці українського катера (на фото) під час стрільби росіян знаходився на своєму посту сигнальник Ейдер Андрій

Під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали мету знищити українських військових.

Про це повідомляється на сторінці ВМС ЗСУ у соцмережі Facebook, де опубліковані фото пошкоджених вогнем противника кораблів.

«Наслідки агресивних дій РФ стосовно кораблів ВМС ЗС України в Керченській протоці. Зверніть увагу на характер пострілів. Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, в не пошкодження матеріально-технічної частини», - заявили у ВМС.

«Під час переходу комендор сигнальник мбака «Бердянськ» Ейдер Андрій знаходився на своєму посту, якраз там, де ви бачите пробоїну в рубці українського катера. Поранення отримав як він, так і інші військовослужбовці», - підкреслюється у повідомленні.

У ВМС ЗСУ заявили, що наведені факти «чітко демонструють збройну агресію Росії проти України».

Нагадаємо, президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала міжнародне співтовариство визнати війною в Європі захоплення росіянами українських кораблів в Азовському морі.

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».